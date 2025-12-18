PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit rund 25000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen kam es am Dienstag, 16.12.2025 gegen 06.50 Uhr auf der Warmbacher Straße. Diese befuhr zuvor ein 19 Jahre alter Mann mit seinem VW von der Innenstadt kommend in Richtung Anschlussstelle Rheinfelden-Süd. Aus nicht abschließend geklärten Gründen kam er in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Opel. Der 19-Jährige und auch der 26 Jahre alte Opel-Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

