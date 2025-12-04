PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Arbeitgeber zahlt Geldstrafe für einen Mitarbeiter am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am Grenzübergang in Reitzenhain am 3. Dezember 2025 um 06:00 Uhr einen mazedonischen Staatsangehörigen.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des 33jährigen Mannes ergab eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Meiningen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die geforderte Geldstrafe von über 800 EUR konnte der Mazedonier aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Auch am 2. Dezember 2025 wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Hier wurde ein 56jähriger Bulgare um 20:00 Uhr zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig.

Gegen ihn lag eine Ausschreibung zum Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor.

Sein Arbeitgeber zahlte die geforderte Geldstrafe von 1800 EUR in Thüringen bei der Polizei ein, und der Bulgare konnte weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

