PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Verkehrsunfall mit drei Autos und hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 19:30 Uhr kam es auf der B314 an der Abzweigung nach Stühlingen-Weizen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 23-jähriger VW Golf- Fahrer beim Abbiegen in Richtung Weizen einen aus Richtung Blumberg kommenden VW Touran, der von einem 51-Jährigen gefahren wurde, übersehen haben. Der Touran wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem an der Einmündung wartenden Audi. Der 39-jährige Audi-Fahrer und der VW Touran-Fahrer wurden durch die anwesenden Rettungskräfte vor Ort ambulant behandelt. Der VW Golf-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Autos waren nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ungefähr 38.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:51

    POL-FR: Laufenburg: Vermeintlichen Nebenbuhler mit spitzem Gegenstand angegriffen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, kam es gegen 18:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung in Laufenburg, bei der ein 38-jähriger Schweizer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen traf der 47- jährige Tatverdächtige, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, auf seine von ihm getrenntlebenden Ehefrau, die in Begleitung war. Der Tatverdächtige soll beide ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:27

    POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit hohem Sachschaden

    Freiburg (ots) - Zu einem Unfall mit rund 25000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen kam es am Dienstag, 16.12.2025 gegen 06.50 Uhr auf der Warmbacher Straße. Diese befuhr zuvor ein 19 Jahre alter Mann mit seinem VW von der Innenstadt kommend in Richtung Anschlussstelle Rheinfelden-Süd. Aus nicht abschließend geklärten Gründen kam er in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit einem ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:15

    POL-FR: Maulburg: Zwei Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 04.15 Uhr bis 21.00 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Scheibe eines Fensters ein, um in ein Haus in der Bündenfeldstraße zu gelangen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Auch am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr, schlug eine unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren