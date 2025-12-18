Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Verkehrsunfall mit drei Autos und hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 19:30 Uhr kam es auf der B314 an der Abzweigung nach Stühlingen-Weizen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 23-jähriger VW Golf- Fahrer beim Abbiegen in Richtung Weizen einen aus Richtung Blumberg kommenden VW Touran, der von einem 51-Jährigen gefahren wurde, übersehen haben. Der Touran wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem an der Einmündung wartenden Audi. Der 39-jährige Audi-Fahrer und der VW Touran-Fahrer wurden durch die anwesenden Rettungskräfte vor Ort ambulant behandelt. Der VW Golf-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Autos waren nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ungefähr 38.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort im Einsatz.

