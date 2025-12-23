PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Verkehrsunfall beim Ausparken - eine verletzte Frau, zwei Autos abgeschleppt

Hagen-Emst (ots)

Ein 41 Jahre alter Fahrer beabsichtigte am Montag (22.12.2025) im Wasserlosen Tal auszuparken und scherte auf die Fahrbahn. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem heranfahrenden Auto. Eine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Der 41-Jährige befand sich um etwa 13.10 Uhr in seinem Ford Focus, den er an der Straße "Wasserloses Tal" auf Höhe der Hausnummer 47 auf einem Parkstreifen abgestellt hatte. Er beabsichtigte, aus der Parklücke auf die Fahrbahn zu fahren und stieß dabei mit einem Renault Trafic zusammen, der sich von hinten genähert hatte und in Richtung Volmestraße unterwegs war. In dem Renault befanden sich ein 62-jähriger Fahrer sowie eine 59-jährige Beifahrerin, die durch die Wucht des Zusammenstoßes leichte Verletzungen davontrug. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Frau an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizisten stellten am Ford und am Renault erhebliche Schäden fest. Aufgrund dessen mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 41-jährige Unfallverursacher an, dass er den Renault nicht gesehen hatte, wodurch es zu der Kollision kam. Die Ermittlungen zum Unfall übernimmt nun das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

