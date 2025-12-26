Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbrüche in Hagen-Elsey

Hagen (ots)

Am ersten Weihnachtstag, 25.12.2025, zwischen ca. 14 und 21 Uhr, wurden in einem Mehrparteienhaus in der Wiedenhofstraße in Hagen-Elsey zwei Keller aufgebrochen. Bei einem dritten Keller blieb es bei einem Einbruchversuch. Der oder die Täter hebelten dazu die Schlösser der Kellertüren auf. Aus den Kellern wurden unter anderem Werkzeuge im dreistelligen Eurobereich und Waschmittel entwendet. Der/ die Täter konnten das Haus unerkannt wieder verlassen. Wer kann Hinweise zu den Kellereinbrüchen geben? (Kli.)

