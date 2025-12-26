POL-HA: Kellereinbrüche in Hagen-Elsey
Hagen (ots)
Am ersten Weihnachtstag, 25.12.2025, zwischen ca. 14 und 21 Uhr, wurden in einem Mehrparteienhaus in der Wiedenhofstraße in Hagen-Elsey zwei Keller aufgebrochen. Bei einem dritten Keller blieb es bei einem Einbruchversuch. Der oder die Täter hebelten dazu die Schlösser der Kellertüren auf. Aus den Kellern wurden unter anderem Werkzeuge im dreistelligen Eurobereich und Waschmittel entwendet. Der/ die Täter konnten das Haus unerkannt wieder verlassen. Wer kann Hinweise zu den Kellereinbrüchen geben? (Kli.)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell