PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht

Hagen (ots)

An Heiligabend, 24.12.2025, parkte eine Hagenerin gegen 16:30 Uhr ihren schwarzen Cupra am Fahrbahnrand in der Tückingschulstraße in Hagen. Als sie um 23:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die linke Fahrzeugseite im Bereich des Kotflügels von einem unbekannten Fahrzeug gestreift und dadurch beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerkannt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? (Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 06:54

    POL-HA: Wohnungseinbruch an Heiligabend

    Hagen (ots) - An Heiligabend, 24.12.2025, brachen unbekannte Täter zwischen ca. 17 und 22 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Straße "Am Sportpark" in Hagen ein. Die betreffende Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Hierfür wurde das geschlossene Küchenfenster, welches zur Gartenseite liegt, aufgehebelt. Anschließend wurden durch den/die Täter das Schlaf- und Wohnzimmer durchwühlt und durchsucht. ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:00

    POL-HA: Teleskopschlagstock zur Verteidigung gegen Wildschweine mitgeführt

    Hagen-Haspe (ots) - Bei einer Personenkontrolle fanden Polizeibeamte am Sonntagabend (21.12.2025) in Haspe einen Teleskopschlagstock bei einem 21-jährigen Mann. Gegen 18.30 Uhr meldeten Anwohner der Polizei verdächtige Personen auf einem Parkplatz an der Twittingstraße. Die Beamten trafen dort auf insgesamt drei Personen und kontrollierten diese. In dem Rucksack ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:05

    POL-HA: Einbruch in Haßley - Täter dringen in Einfamilienhaus ein

    Hagen-Emst (ots) - Am Montag (22.12.2025) kam es zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Teich. Die Täter hebelten zwei Fenster im Erdgeschoss des Objektes auf, um sich so Zugang zu verschaffen. Dabei zerstörten sie auch zwei angebrachte Leuchten. In dem Haus durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren