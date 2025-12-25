Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht

Hagen (ots)

An Heiligabend, 24.12.2025, parkte eine Hagenerin gegen 16:30 Uhr ihren schwarzen Cupra am Fahrbahnrand in der Tückingschulstraße in Hagen. Als sie um 23:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die linke Fahrzeugseite im Bereich des Kotflügels von einem unbekannten Fahrzeug gestreift und dadurch beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerkannt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? (Kli.)

