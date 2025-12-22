Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall mit Folgeunfall - Vollsperrung der A 39

Braunschweig (ots)

A 39, Richtung Kassel, Höhe Anschlussstelle Cremlingen 22.12.2025, 02:30 Uhr

Am heutigen Morgen kam es auf der A 39 in Fahrtrichtung Kassel zunächst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Ein 52-jähriger Braunschweiger fuhr mit seinem Audi Q5 auf dem Überholfahrstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß zuerst mit dem Auflieger eines auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzuges zusammen.

Durch die Kollision schleuderte der Audi über die gesamte Fahrbahn und prallte mehrfach gegen die äußere Schutzplanke sowie die Betonschutzwand. Das Fahrzeug blieb anschließend quer mittig auf der Fahrbahn stehen.

Die 42-jährige Sattelzugführerin aus dem Kreis Teltow blieb unverletzt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Ein nachfolgender Fahrzeugführer fuhr mit seinem VW Passat über Trümmerteile. Es entstanden Beschädigungen am Fahrzeug, der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Etwa acht Minuten später kam es zu einem Folgeunfall an der noch ungesicherten Unfallstelle: Ein 74-jähriger VW Golf-Fahrer aus Salzgitter erkannte die Lage zu spät und kollidierte mit dem quer zur Fahrbahn stehenden Audi. Der Fahrer und die weiteren Insassen (83, 70, 54 Jahre) wurden leicht verletzt und allesamt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und es ist ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. Für die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Kassel bis circa 07:00 Uhr vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Scheppau abgeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

