Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche im Kanzlerfeld

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kanzlerfeld

17.12.25, 18.00 - 20.00 Uhr

Drei Täter festgenommen

Am gestrigen Abend meldete sich die 57-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Kanzlerfeld über den Notruf und gab an, dass sie auf Einbrecher in ihrem Haus getroffen sei. Diese seien nun flüchtig.

Unverzüglich wurden daraufhin alle verfügbaren Funkstreifen in den Bereich entsandt. Zudem wurde ein Hubschrauber der Bundespolizei sowie Kollegen der Diensthundführerstaffel angefordert. Nach Umstellung des unmittelbaren Tatortbereichs, konnten durch den Hubschrauber drei Personen festgestellt werden, die sich offensichtlich in einem nahegelegenen Waldstück im Verborgenen hielten. Aus der Luft konnten Einsatzkräfte an die Personen herangeführt werden. Insgesamt wurden drei Personen entdeckt und anschließend festgenommen. Dabei handelte es sich um drei Männer im Alter von 29 - 36 Jahren.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde eine Funkstreifenbesatzung durch weitere Bewohner eines Einfamilienhauses angesprochen, die angaben, dass bei Ihnen ebenfalls eingebrochen worden sei.

Durch Gewalteinwirkung von außen, erlangten die Täter Zugang zu den Häusern, durchsuchten hier diverse Räume und entwendeten Bargeld und weitere Wertgegenstände.

Bei einer Durchsuchung der festgenommenen Täter wurde Diebesgut aufgefunden, was eindeutig den tatbetroffenen Häusern zugeordnet werden konnte. Dabei handelte es sich um Bargeld und andere Wertgegenstände.

Die drei Beschuldigten wurden zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt und heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft mit Bestätigung des Amtsgerichts Braunschweig in Untersuchungshaft genommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell