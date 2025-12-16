Polizei Braunschweig

POL-BS: Erste Frau an der Spitze der Polizeiinspektion Gifhorn

Braunschweig (ots)

Gifhorn, 16.12.2025 - Mit dem gestrigen Tag übernimmt die Leitende Polizeidirektorin Carmen Scholze voraussichtlich für die Dauer eines Jahres die Leitung der Polizeiinspektion Gifhorn. Sie tritt die Nachfolge des Leitenden Polizeidirektor Oliver Meyer, der nun seinen Dienst im Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung versieht.

Carmen Scholze trat im Januar 2012 nach Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften als Polizeirätin in den Polizeidienst des Landes Niedersachsen ein. Als Seiteneinsteigerin in den höheren Polizeivollzugsdienst absolvierte sie im Rahmen eines Präsenzstudiums unter anderem mehrere Hospitationen in unterschiedlichen polizeilichen Bereichen.

Im Anschluss war Carmen Scholze bis zum Jahr 2016 als Leiterin Einsatz in der ehemaligen Polizeiinspektion Hannover-Süd in der Polizeidirektion Hannover tätig. Es folgten verschiedene Verwendungen im Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung sowie an der Polizeiakademie Niedersachsen. Im Mai 2023 übernahm die Polizeidirektorin schließlich die Leitung des Einsatz- und Verkehrsreferates im Niedersächsischen Innenministerium.

Polizeipräsident Thomas Ring würdigt die neue Inspektionsleiterin: "Mit Carmen Scholze gewinnt die Polizeiinspektion Gifhorn eine engagierte und verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeit, die mit hoher Fachkompetenz, klaren Werten und einem ausgeprägten Maß an Professionalität die zukünftigen Aufgaben angehen wird. Ich bin mir sicher, dass Frau Scholze die polizeiliche Arbeit weiterentwickeln und neuen Herausforderungen offen sowie lösungsorientiert begegnen wird."

Gleichzeitig dankte der Polizeipräsident dem bisherigen Leiter für seine geleistete Arbeit: "Mein ausdrücklicher Dank gilt Oliver Meyer für seine langjährige und pflichtbewusste Amtsführung. Mit großem Einsatz und Weitblick hat er die Arbeit der Polizeiinspektion nachhaltig geprägt und wichtige Impulse für eine verlässliche und professionelle Polizeiarbeit gesetzt."

Carmen Scholze blickt mit Respekt und Vorfreude auf ihre neue Aufgabe: "Mit der Übernahme der Leitung der Polizeiinspektion verbinde ich großen Respekt. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger steht für mich an erster Stelle. Mir ist es wichtig, gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine moderne, bürgernahe und zugleich konsequente Polizeiarbeit zu fördern, die auf Vertrauen, Transparenz und Professionalität basiert."

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell