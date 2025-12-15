PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall am Schwarzen Berg

Braunschweig (ots)

Nordstadt, 10.12.2025, 20:10 Uhr

Unklare Ursache für Kollision auf Kreuzung

Am vergangenen Mittwoch kam es auf der Kreuzung Am Schwarzen Berge / Gifhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Braunschweigerin fuhr mit ihrem schwarzen Volvo aus dem Stadtteil Schwarzer Berg kommend geradeaus über die Gifhorner Straße. Ein 40-jähriger Mann aus Hannover befuhr die Gifhorner Straße stadteinwärts in einem schwarzen Daimler. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeugführenden gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der Ampelschaltung und der Grün- bzw. Rotphase machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig

