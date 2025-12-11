Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinsame Pressemeldung von Polizei und Staatsanwaltschaft -Verdächtiger nach Raub in Vechelde und Braunschweig festgenommen

Braunschweig (ots)

Am Abend des 09.12.2025 hat die Polizei Peine einen 31-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht Straftaten in Vechelde und Braunschweig begangen zu haben.

Am 04.11. soll der nun Festgenommene in einer Bankfiliale in Braunschweig einem 84-Jährigen Bargeld entrissen haben, nachdem er ihm auf die Hand schlug.

Am 26.11. soll der 31-Jährige in einer Tankstelle in Vechelde unter Vorhalt eines Messers Bargeld erbeutet haben. (In beiden Fällen wurde berichtet.)

Darüber hinaus steht der Mann im Verdacht für zwei Raubstraftaten auf verschiedene Tankstellen im Stadtgebiet von Braunschweig in der letzten Woche verantwortlich zu sein.

Die jetzige Festnahme erfolgte nach intensiver Ermittlungsarbeit. Sowohl im Fachkommissariat 2 der Polizeiinspektion Braunschweig, als auch im Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Peine sind erhebliche Anstrengungen erfolgt, die dann zusammengeführt werden konnten. Aufgrund der guten gemeinsamen Ermittlungsarbeit konnte der Tatverdacht gegen den 31-Jährigen erhärtet werden, so dass das Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der dortigen Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.

Für weitergehende Auskünfte ist die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig anzufragen.

