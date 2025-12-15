PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Hondelage, 11.12.2025, 21:50 Uhr

Fahrzeugführer mit fast drei Promille unterwegs

Am Donnerstagabend ist im Stadtteil Hondelage ein 34-jähriger Fahrzeugführer von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Straßenrad geparkten Pkw frontal zusammengestoßen. Da bei dem Fahrzeugführer deutliche Ausfallerscheinungen ersichtlich waren, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: rund 2,9 Promille. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt, wodurch ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden ist. Die Polizei hat ein Strafverfahren aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den Fahrzeugführer eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Da es dem 34-Jährigen aufgrund seiner Alkoholisierung nicht möglich war, seinen Heimweg alleine zu bestreiten, wurde er zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

