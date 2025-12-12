PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: PKW ausgebrannt - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Madamenweg (Autobahnbrücke) 10.12.25, 01.30 Uhr

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Am frühen Mittwochmorgen wurde über Notruf ein Brand an der Autobahnbrücke am Madamenweg gemeldet. Vor Ort wurde ein PKW festgestellt, der bereits in Vollbrand stand. Durch die Berufsfeuerwehr Braunschweig wurde der Brand gelöscht. Der betroffene PKW brannte komplett aus. Ein danebenstehender zweiter PKW sowie ein abgestellter Anhänger wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Nach den ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler des entsprechenden Fachkommissariats von Brandstiftung aus.

Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens werden unter anderem auch Zeugen gesucht, die Beobachtungen im Umfeld des Brandortes gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

