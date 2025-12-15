Polizei Braunschweig

POL-BS: Räuberische Erpressung - Opfer verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Queckenberg

12.12.2025, 06:15 Uhr

Täter greift Mann mit Messer an und fordert Geld

Am Freitagmorgen befand sich ein 38-jähriger Braunschweiger auf einem Gehweg an der Straße Am Queckenberg, um zu seinem Firmenfahrzeug zu gehen. Er sei dabei von hinten aus Richtung eines Waldstückes von einer männlichen Stimme angesprochen worden und drehte sich deshalb um. Plötzlich wurde ihm ein Messer an die Wange gehalten.

Als er aus dem Affekt heraus seinen Arm gehoben hat, stach die Person mit dem Messer in die Hand des 38-Jährigen und forderte Geld von ihm. Der Mann griff in seine Bauchtasche, um nach Geld zu suchen. Währenddessen hat die Person das Messer in die Bauchgegend des Mannes gedrückt.

Nachdem der Täter einen niedrigen zweistelligen Betrag erlangen konnte, flüchtete er in das angrenzende Waldstück.

Trotz einer sofort eingeleiteten umfangreichen Absuche des Nahbereiches durch Einsatzkräfte, einen Diensthund und eine Drohne konnte die Person nicht gefasst werden.

Der 38-jährige Mann wurde durch die Tathandlungen in Form von Schnittwunden leicht verletzt.

Der Täter soll eine Sturmhaube getragen haben, wodurch sein gesamtes Gesicht verdeckt war. Die Stimme habe männlich geklungen und er sei ungefähr 1,80 m groß gewesen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter 0531/476-2516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell