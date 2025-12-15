PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Räuberische Erpressung - Opfer verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Queckenberg

12.12.2025, 06:15 Uhr

Täter greift Mann mit Messer an und fordert Geld

Am Freitagmorgen befand sich ein 38-jähriger Braunschweiger auf einem Gehweg an der Straße Am Queckenberg, um zu seinem Firmenfahrzeug zu gehen. Er sei dabei von hinten aus Richtung eines Waldstückes von einer männlichen Stimme angesprochen worden und drehte sich deshalb um. Plötzlich wurde ihm ein Messer an die Wange gehalten.

Als er aus dem Affekt heraus seinen Arm gehoben hat, stach die Person mit dem Messer in die Hand des 38-Jährigen und forderte Geld von ihm. Der Mann griff in seine Bauchtasche, um nach Geld zu suchen. Währenddessen hat die Person das Messer in die Bauchgegend des Mannes gedrückt.

Nachdem der Täter einen niedrigen zweistelligen Betrag erlangen konnte, flüchtete er in das angrenzende Waldstück.

Trotz einer sofort eingeleiteten umfangreichen Absuche des Nahbereiches durch Einsatzkräfte, einen Diensthund und eine Drohne konnte die Person nicht gefasst werden.

Der 38-jährige Mann wurde durch die Tathandlungen in Form von Schnittwunden leicht verletzt.

Der Täter soll eine Sturmhaube getragen haben, wodurch sein gesamtes Gesicht verdeckt war. Die Stimme habe männlich geklungen und er sei ungefähr 1,80 m groß gewesen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter 0531/476-2516 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:42

    POL-BS: Streitigkeiten im Supermarkt eskalieren

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Weststadt 10.12.25, 09:45 Uhr Wechselseitige Körperverletzung in der Warteschlange In der vergangenen Woche ist es zwischen zwei Männern im Alter von 32 und 81 Jahren im Kassenbereich eines Supermarktes zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Grund dafür: Uneinigkeit über den Platz in der Warteschlange. Nach kurzer Diskussion schlug der 32-Jährige dem 81-Jährigen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 07:59

    POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall am Schwarzen Berg

    Braunschweig (ots) - Nordstadt, 10.12.2025, 20:10 Uhr Unklare Ursache für Kollision auf Kreuzung Am vergangenen Mittwoch kam es auf der Kreuzung Am Schwarzen Berge / Gifhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Braunschweigerin fuhr mit ihrem schwarzen Volvo aus dem Stadtteil Schwarzer Berg kommend geradeaus über die Gifhorner Straße. Ein 40-jähriger Mann aus Hannover befuhr die Gifhorner Straße ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 07:44

    POL-BS: Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

    Braunschweig (ots) - Hondelage, 11.12.2025, 21:50 Uhr Fahrzeugführer mit fast drei Promille unterwegs Am Donnerstagabend ist im Stadtteil Hondelage ein 34-jähriger Fahrzeugführer von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Straßenrad geparkten Pkw frontal zusammengestoßen. Da bei dem Fahrzeugführer deutliche Ausfallerscheinungen ersichtlich waren, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: rund 2,9 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren