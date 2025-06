POL-MFR: (664) Jugendliche flüchteten vor Kontrolle - Marihuana und eine Schusswaffe aufgefunden

Zirndorf (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (24.06.2025) bis Mittwoch (25.06.2025) zogen zwei strafunmündige Kinder durch Zirndorf (Lkrs. Fürth) und zerstörten dort mutwillig Privateigentum. Zudem brachen sie in ein Lottogeschäft ein und legten eine Gartenhütte in Brand. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ging die Mitteilung über den Brand einer Gartenhütte in ...

mehr