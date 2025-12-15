PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Streitigkeiten im Supermarkt eskalieren

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

10.12.25, 09:45 Uhr

Wechselseitige Körperverletzung in der Warteschlange

In der vergangenen Woche ist es zwischen zwei Männern im Alter von 32 und 81 Jahren im Kassenbereich eines Supermarktes zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Der Grund dafür: Uneinigkeit über den Platz in der Warteschlange. Nach kurzer Diskussion schlug der 32-Jährige dem 81-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin schlug der ältere Herr den 32-Jährigen zurück, und traf ihn ebenfalls mit der Faust im Gesicht.

Beide Männer erlitten keine äußerlich sichtbaren Verletzungen. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

