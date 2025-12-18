PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Tankstelle angegangen.

Lippe (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen (17.12.2025) gegen 2.30 Uhr in eine Tankstelle in der Paderborner Straße einzusteigen. Sie scheiterten jedoch daran, eine Schiebetür aufzuhebeln und zogen unverrichteter Dinge wieder von dannen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, informieren bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

