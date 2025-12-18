Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Raub auf Spielothek.

Lippe (ots)

In der Oststraße wurde am frühen Donnerstag (18.12.2025) gegen 0.50 Uhr eine Spielhalle beraubt. Ein maskierter Unbekannter betrat die Spielothek, forderte Zeugen auf diese zu verlassen und bedrohte den 83-jährigen Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe, um Bargeld zu erbeuten. Während des Raubes fiel auch ein Schuss. Verletzt wurde niemand. Der Täter flüchtete anschließend mit seiner Beute - gemeinsam mit einem Komplizen, der vor der Spielhalle wartete - in Richtung Haxtenhauser Straße.

Der Haupttäter war etwa 1,70 - 1,75 m groß, ca. 30 Jahre alt, hat eine normale Statur, trug eine dunkle Brille und schwarze Kleidung und sprach Deutsch. Der zweite Täter trug ein weißes Tuch vor dem Gesicht und eine schwarze Sonnenbrille.

Zeugen, die Hinweise zum Raub oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell