PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Raub auf Spielothek.

Lippe (ots)

In der Oststraße wurde am frühen Donnerstag (18.12.2025) gegen 0.50 Uhr eine Spielhalle beraubt. Ein maskierter Unbekannter betrat die Spielothek, forderte Zeugen auf diese zu verlassen und bedrohte den 83-jährigen Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe, um Bargeld zu erbeuten. Während des Raubes fiel auch ein Schuss. Verletzt wurde niemand. Der Täter flüchtete anschließend mit seiner Beute - gemeinsam mit einem Komplizen, der vor der Spielhalle wartete - in Richtung Haxtenhauser Straße.

Der Haupttäter war etwa 1,70 - 1,75 m groß, ca. 30 Jahre alt, hat eine normale Statur, trug eine dunkle Brille und schwarze Kleidung und sprach Deutsch. Der zweite Täter trug ein weißes Tuch vor dem Gesicht und eine schwarze Sonnenbrille.

Zeugen, die Hinweise zum Raub oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 11:45

    POL-LIP: Lage. Unfallverursacher flüchtet und wird gestellt.

    Lippe (ots) - In der Elisabethstraße flüchtete ein Autofahrer am Dienstagabend (16.12.2025), nachdem er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der 45-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Hochbrücke unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit einem geparkten Kia Sorento und kam vor einem Baum zum Stehen. Dabei wurde der Mann ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:41

    POL-LIP: Schlangen. Sachbeschädigung am Sportzentrum.

    Lippe (ots) - Am Sportzentrum in der Straße Am Rennekamp kam es zwischen Samstagabend und Montagmorgen (13. - 15.12.2025) zu einer Sachbeschädigung. Bislang Unbekannte schlugen eine Glastür zur Gymnastikhalle ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:40

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Container von Firma aufgebrochen.

    Lippe (ots) - In der Liemer Straße wurde am späten Dienstagabend (16.12.2025) gegen 23.45 Uhr in ein Firmengebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen eine Tür zu einem Container auf. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren