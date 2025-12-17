POL-LIP: Schlangen. Sachbeschädigung am Sportzentrum.
Lippe (ots)
Am Sportzentrum in der Straße Am Rennekamp kam es zwischen Samstagabend und Montagmorgen (13. - 15.12.2025) zu einer Sachbeschädigung. Bislang Unbekannte schlugen eine Glastür zur Gymnastikhalle ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.
