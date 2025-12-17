PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (16.12.2025) gegen 8.40 Uhr stürzte eine Radfahrerin auf der Hindenburgstraße und erlitt schwere Verletzungen. Die 52-Jährige aus Detmold fuhr auf ihrem Pedelec auf der stark abschüssigen Straße in Richtung Hiddesen. Nach ersten Erkenntnissen rutschte sie in einer Kurve mit ihrem Rad von der nassen Fahrbahn und kam zu Fall. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Schwerverletzte und brachte sie ins Klinikum. Am Pedelec entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

