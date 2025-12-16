PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Doppelhaushälfte eingebrochen.

Lippe (ots)

Eine Doppelhaushälfte in der Werler Straße war am Montag (15.12.2025) zwischen 14.30 und 18 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie öffneten gewaltsam eine Tür, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen des Einbruchs, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

