POL-LIP: Bad Salzuflen. In Doppelhaushälfte eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Montagmittag (15.12.2025) gegen 12 Uhr versuchten bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Buchenstraße einzubrechen. Sie hebelten an einer Tür des Einfamilienhauses, schafften es aber nicht diese zu öffnen. Kameraaufzeichnungen zeigten, dass es sich um einen männlichen Täter und eine weibliche Täterin im Alter von 30 - 40 Jahren gehandelt hat. ...

mehr