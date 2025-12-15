Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl durch "Wunderheilerinnen".

Lippe (ots)

Mitte August 2025 sprachen zwei unbekannte Betrügerinnen eine Frau unvermittelt auf Russisch in der Detmolder Innenstadt an und behaupten, dass ihr Sohn in einer lebensbedrohlichen Situation wäre und wahrscheinlich sterben würde, wenn sie nicht unverzüglich handelt. Sie gaben vor Heilerinnen zu sein und den Sohn von einem Fluch befreien zu können.

In der Folge übergab die Frau eine hohe Bargeldsumme an die Betrügerinnen. Nach einer "Beschwörung des Geldes" bekam sie dieses in Küchentüchern eingewickelt zurück - mit der Aufforderung es erst Tage später öffnen zu dürfen. Erst dann stellte sie schließlich fest, dass sich darin nicht mehr ihr Geld befand, sondern lediglich Zeitungspapier und eine Tafel Schokolade.

Auf richterlichen Beschluss sucht die Polizei nun mit einem Phantombild sowie Bildern einer Überwachungskamera in der Öffentlichkeit nach den Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/189289

Eine der Tatverdächtigen ist ca. 45 Jahre alt, hat mittellange braue Haare und trug ein beiges langes Kleid. Die zweite Frau ist ca. 35 Jahre alt, hat schwarze Haare, eine kräftige Statur und war mit einem hellen Oberteil und einer hellen Hose sowie einer schwarzen Tasche bekleidet. Beide sprachen Russisch.

Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Täterinnen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6.

