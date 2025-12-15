PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Öffentlichkeitsfahndung: 62-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Seit Sonntagmittag (14.12.2025) gegen 13 Uhr wird ein 62-jähriger Mann aus Detmold vermisst. Zuletzt wurde er in der Straße Im Hain gesehen. Der Vermisste ist mit einem schwarzen VW Passat (Baujahr 2013) mit dem Kennzeichen LIP-CW63 unterwegs. Eine psychische Ausnahmesituation des Mannes kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Detmolder.

Er ist etwa 1,85 m groß, hat graue Haare, eine kräftige Statur und ist mit einem blau-weiß-karierten Hemd, einer blauen Jacke, blauen Hose sowie braunen Schuhen bekleidet. Ein Foto von ihm finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/189187

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen? Hinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

