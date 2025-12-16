Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (15.12.2025) gegen 12 Uhr versuchten bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Buchenstraße einzubrechen. Sie hebelten an einer Tür des Einfamilienhauses, schafften es aber nicht diese zu öffnen. Kameraaufzeichnungen zeigten, dass es sich um einen männlichen Täter und eine weibliche Täterin im Alter von 30 - 40 Jahren gehandelt hat.

Der Mann hat eine Glatze, einen Bart, eine dicke Statur und war mit einem dunklen Pulli, einer schwarzen Hose mit roten seitlichen Streifen, schwarzen Schuhen und blauen Handschuhen bekleidet. Die Frau hat schwarze längere Haare und trug einen blauen Kapuzenpulli, eine schwarze Weste, eine graue Hose, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell