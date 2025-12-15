PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 62-Jähriger wieder da.

Lippe (ots)

Der seit Sonntag (14.12.2025) vermisste Detmolder ist wieder da. Er konnte am Montagmittag (15.12.2025) aufgrund von Zeugenhinweisen im Bereich Lippe wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Danke für die Unterstützung bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Bilder und weitere persönliche Daten des Mannes.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

