POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 62-Jähriger wieder da.

Der seit Sonntag (14.12.2025) vermisste Detmolder ist wieder da. Er konnte am Montagmittag (15.12.2025) aufgrund von Zeugenhinweisen im Bereich Lippe wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Danke für die Unterstützung bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Bilder und weitere persönliche Daten des Mannes.

