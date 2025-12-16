Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Vom Unfallort geflüchtet - Autofahrerin eines dunkelblauen Kleinwagens gesucht.

Lippe (ots)

Im Bereich der Kreuzung Lehmbrink/Diekmannstraße kam es am Montagmittag (15.12.2025) zwischen 13.15 und 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer stürzte und eine beteiligte Autofahrerin vom Unfallort flüchtete. Der 21-Jährige aus Blomberg war auf seinem Rennrad auf dem Fahrradweg der Straße Lehmbrink in Richtung Neue Torstraße unterwegs. Auf Höhe der Diekmannstraße bog eine Autofahrerin in die Straße Lehmbrink ein und übersah dabei den Radfahrer. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, sprang der Blomberger von seinem Rad und erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin stoppte ihren dunkelblauen Kleinwagen kurz, erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Mannes und fuhr dann jedoch davon. Sie war ca. 50 - 60 Jahre alt, ca. 1,60 - 1,65 m groß, hat graues, schulterlanges Haar und trug eine Brille. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise auf die flüchtige Fahrerin und ihr Fahrzeug unter der Rufnummer (05231) 6090.

