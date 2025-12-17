POL-LIP: Bad Salzuflen. Container von Firma aufgebrochen.
Lippe (ots)
In der Liemer Straße wurde am späten Dienstagabend (16.12.2025) gegen 23.45 Uhr in ein Firmengebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen eine Tür zu einem Container auf. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise.
