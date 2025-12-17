POL-LIP: Detmold. Diebstahl aus Imbisswagen.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag (14. - 16.12.2025) stiegen bislang Unbekannte in einen Imbisswagen ein, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Felix-Fechenbach-Straße abgestellt war. Sie öffneten gewaltsam die Tür und durchwühlten den Wagen auf der Suche nach Beute. Sie entwendeten Bargeld, Heizgeräte, Getränke und Lebensmittel. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
