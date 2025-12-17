POL-LIP: Detmold. Diebstahl aus Imbisswagen.

Lippe (ots) - Über ein aufgehebeltes Fenster stiegen Einbrecher am Montagabend (15.12.2025) zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Kleines Holz ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. ...

mehr