Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Brand in Dachgeschosswohnung: Rauchmelder rettet Leben

Bedburg-Hau (ots)

Am Montag, den 01.12.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 23:41 Uhr gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Kreises Kleve zu einem gemeldeten Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus an der Alten Bahn in Schneppenbaum alarmiert.

In der Dachgeschosswohnung war es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Elektrogerät zu einem Brand im Wohnzimmer gekommen. Der 21-jährige Mieter wurde durch einen ausgelösten Rauchmelder auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam, weckte sofort seine Partnerin und führte erste erfolgreiche Löschversuche durch. Anschließend brachten sich beide in Sicherheit.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vor, führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten die betroffenen Bereiche mithilfe einer Wärmebildkamera. Zur vollständigen Entrauchung kamen ein Hochleistungslüfter sowie weitere Lüftungsmaßnahmen zum Einsatz.

Der Mieter und seine Partnerin wurden vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung versorgt und einem Krankenhaus zugeführt.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich auf die Bedeutung von funktionierenden Rauchmeldern hin. Diese kleinen Geräte retten nachweislich Leben - wie auch in diesem Einsatz, bei dem der ausgelöste Melder den Mieter rechtzeitig warnte und Schlimmeres verhinderte. Darüber hinaus empfiehlt die Feuerwehr den sorgfältigen und sicheren Umgang mit Elektrogeräten. Schalten Sie Geräte nach Gebrauch immer vollständig aus, denn auch im Stand-by-Modus fließt Strom, was zu einer Überhitzung und damit zu einem möglichen Brand führen kann. Achten Sie zudem darauf, dass Elektrogeräte ausreichend belüftet sind, um gefährlichen Wärmestau zu vermeiden.

Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

