Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Unfallverursacher flüchtet und wird gestellt.

Lippe (ots)

In der Elisabethstraße flüchtete ein Autofahrer am Dienstagabend (16.12.2025), nachdem er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der 45-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Hochbrücke unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit einem geparkten Kia Sorento und kam vor einem Baum zum Stehen. Dabei wurde der Mann aus Lage leicht verletzt. Er flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Eine Zeugin rief die Polizei, die den Unfallverursacher in der Nähe antreffen konnte. Er zeigte Anzeichen eines vorherigen Alkoholkonsums, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem konnte er den Polizeibeamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der Mercedes wurde sichergestellt, der Kia musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

