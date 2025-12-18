POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen-Externsteine. In Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots) - In der Elisabethstraße flüchtete ein Autofahrer am Dienstagabend (16.12.2025), nachdem er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der 45-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Hochbrücke unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit einem geparkten Kia Sorento und kam vor einem Baum zum Stehen. Dabei wurde der Mann ...

