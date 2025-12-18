POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen-Externsteine. In Wohnung eingebrochen.
Lippe (ots)
Am Mittwoch (17.12.2025) zwischen 8 und 15.30 Uhr drangen bislang Unbekannte in der Langen Straße in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten Bargeld aus den Räumlichkeiten. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
