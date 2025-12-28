Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken Auto gefahren

Hagen (ots)

In der Samstagnacht gegen 00:15 Uhr erregte die Fahrweise eines Autofahrers die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten, die sich auf einer Streifenfahrt befanden.

Auf der Wehringhauser Straße konnten sie beobachten, wie der Fahrer eines Toyota Corolla in einer Kurve plötzlich und völlig unangemessen stark beschleunigte, so dass das Quietschen der Reifen deutlich zu hören war. Als der Autofahrer im Anschluss eine rotlichtzeigende Ampel missachtete, wurde dieser durch die Polizeibeamten angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Überprüfung wurde in der Atemluft des 33jährigen Autofahrers deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Er war kaum in der Lage, sich gerade auf den Beinen zu halten. Die obligatorische Nachfrage, ob er Alkohol getrunken habe, verneinte er und ergänzte, dass er extra "Schleichwege" gefahren sei, um eine Polizeikontrolle zu vermeiden. Darüber hinaus hätte die Polizei offensichtlich nichts Besseres zu tun, als unschuldige Bürger zu belästigen.

Da der Atemalkoholtest einen Wert von rund 2 Promille ergab, schloss sich eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins an. Mit den Folgen einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich der Mann demnächst auseinandersetzten. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell