PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken Auto gefahren
Schleichwege

Hagen (ots)

In der Samstagnacht gegen 00:15 Uhr erregte die Fahrweise eines Autofahrers die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten, die sich auf einer Streifenfahrt befanden.

Auf der Wehringhauser Straße konnten sie beobachten, wie der Fahrer eines Toyota Corolla in einer Kurve plötzlich und völlig unangemessen stark beschleunigte, so dass das Quietschen der Reifen deutlich zu hören war. Als der Autofahrer im Anschluss eine rotlichtzeigende Ampel missachtete, wurde dieser durch die Polizeibeamten angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Überprüfung wurde in der Atemluft des 33jährigen Autofahrers deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Er war kaum in der Lage, sich gerade auf den Beinen zu halten. Die obligatorische Nachfrage, ob er Alkohol getrunken habe, verneinte er und ergänzte, dass er extra "Schleichwege" gefahren sei, um eine Polizeikontrolle zu vermeiden. Darüber hinaus hätte die Polizei offensichtlich nichts Besseres zu tun, als unschuldige Bürger zu belästigen.

Da der Atemalkoholtest einen Wert von rund 2 Promille ergab, schloss sich eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins an. Mit den Folgen einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich der Mann demnächst auseinandersetzten. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 10:44

    POL-HA: Sachbeschädigung an mehreren Autos

    Hagen (ots) - In der Nacht vom 25. auf den 26.12.25 wurden an der Heinrichstraße in Hagen mehrere geparkte PKW beschädigt. Bisher unbekannte Menschen haben im Bereich der Heinrichstraße 26 - 32 insgesamt fünf geparkte PKW beschädigt. An allen Fahrzeugen wurde aus dem jeweils rechten Vorderradreifen die Luft abgelassen, so dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Da durch die hinzugezogene Polizei an den Reifen ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 08:45

    POL-HA: Fahrt unter Drogeneinfluss

    Hagen (ots) - Samstagnacht wendete ein Autofahrer sein Fahrzeug vor den Augen der Polizei an einer Stelle, an der ein Wendeverbot besteht und ist nun seinen Führerschein los. Gegen 01:20 Uhr beobachteten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen PKW auf dem Graf-von-Galen-Ring, wie dieser von seinem Fahrer in Richtung Altenhagen geführt wurde. An der Kreuzung Graf-von-Galen-Ring / Körnerstr. wendete der Autofahrer sein Fahrzeug (Opel), obwohl dies an dieser ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 07:33

    POL-HA: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

    Hagen (ots) - Am Donnerstagabend, 25.12.2025, kam es in der Herdecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 20-jähriger Hagener wollte gegen 22:15 Uhr von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Herdecker Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 19-jährigen Hageners, welcher die Herdecker Straße in nördliche Richtung befuhr. Durch die Kollision brach das Fahrzeug des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren