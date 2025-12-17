POL-PDNR: Einbruch in Werkstatthalle

53567 Asbach, L272 (ots) - Am Nachmittag des 16.12.2025 gegen 16:00 Uhr verunfallte ein, mit mehreren tausend Litern Milch beladener, Lastwagen mit Anhänger auf der L272 nahe des Sportplatzes Asbach. Sowohl der Anhänger, als auch die Zugmaschine stürzten durch den Unfall auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer des Gespanns wurde nicht verletzt. In der Folge liefen rund 5000 Liter Milch auf eine angrenzende ...

mehr