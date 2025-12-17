PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verunfallter Milchlaster verliert rund 5000 Liter Milch

53567 Asbach, L272 (ots)

Am Nachmittag des 16.12.2025 gegen 16:00 Uhr verunfallte ein, mit mehreren tausend Litern Milch beladener, Lastwagen mit Anhänger auf der L272 nahe des Sportplatzes Asbach. Sowohl der Anhänger, als auch die Zugmaschine stürzten durch den Unfall auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer des Gespanns wurde nicht verletzt. In der Folge liefen rund 5000 Liter Milch auf eine angrenzende Wiesenfläche. Zudem traten Betriebsstoffe in geringem Ausmaß aus, welche durch die freiwillige Feuerwehr Asbach aufgefangen wurden. Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten war die Fahrbahn der L272 über 7 Stunden vollgesperrt.

Durch die Polizei wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

