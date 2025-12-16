PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Fußgängertraining an den Grundschulen Neustadt/Wied, Rengsdorf und Anhausen

Neustadt/Wied, Rengsdorf, Anhausen (ots)

In der vergangenen Woche führte die PI Straßenhaus an den Grundschulen in Neustadt/Wied, Rengsdorf und Anhausen mehrere Fußgängertrainings zum Verhalten an Fußgängerüberwegen für die Grundschulklassen des ersten und zweiten Schuljahres durch. Hierbei konnten einige verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt und geahndet werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die Wichtigkeit im Hinblick auf das Verhalten an Fußgängerüberwegen hin. Im Rahmen des Trainings wird den Kindern der Grundsatz beigebracht, dass sie erst die Straße überqueren, wenn die ankommenden Fahrzeuge bis zum Stillstand abgebremst haben. Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen werden gebeten ihr Verhalten an Fußgängerüberwegen dahingehend anzupassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:20

    POL-PDNR: Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen

    Asbach (ots) - In der Zeit wischen dem 12.12.2025 und dem 16.12.2025 wurde in der Burgstraße in Asbach ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen. Die darin befindlichen Zigaretten und das Geld wurden restlos entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:58

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

    Almersbach (ots) - Am Montag, 15.12.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Almersbach, Koblenzer Straße, durch. Hierbei konnten insgesamt 7 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:26

    POL-PDNR: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

    Herdorf (ots) - Am 16.12.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 02:30 Uhr in er Schneiderstraße einen 33-jährigen BMW-Fahrer. Da bei diesem betäubungsmittelkonsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, sollte ein polizeilicher Vortest durchgeführt werden. Der Test fiel positiv auf Metamphetamine aus, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Dem 33-jährigen wurde die ...

    mehr
