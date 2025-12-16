PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Herdorf (ots)

Am 16.12.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 02:30 Uhr in er Schneiderstraße einen 33-jährigen BMW-Fahrer. Da bei diesem betäubungsmittelkonsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, sollte ein polizeilicher Vortest durchgeführt werden. Der Test fiel positiv auf Metamphetamine aus, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Dem 33-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 08:19

    POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Niederfischbach (ots) - Gegen 12:15 Uhr unterzog eine Streife der PI Betzdorf am 15.12.2025 in der Auengartenstraße einen 70-jährigen Kia-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt, und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 08:54

    POL-PDNR: Mercedes durch Eierwürfe beschädigt

    Daaden (ots) - Im Zeitraum zwischen dem Donnerstag, 11.12., 8 Uhr, und Freitag, 12.12.2025, 15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft durch Eierwürfe den Mercedes eines 22-jährigen Geschädigten, welcher im Tatzeitraum an der Bahnhofstraße geparkt war. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 00:58

    POL-PDNR: Erneuter Zechbetrug in Altenkirchen

    Altenkirchen/Helmenzen (ots) - Am Abend des 14.12.2025 kam es in einem Restaurant in der Ortslage Helmenzen zu einem Zechbetrug zum Nachteil der dortigen Gastronomen. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat eine 38-jährige Frau das Restaurant und konsumierte dort diverse Speisen und Getränke. Im Anschluss wollte sich die Dame der Rechnungsbegleichung entziehen, was den Mitarbeitern des Restaurants jedoch auffiel. Die im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren