Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneuter Zechbetrug in Altenkirchen

Altenkirchen/Helmenzen (ots)

Am Abend des 14.12.2025 kam es in einem Restaurant in der Ortslage Helmenzen zu einem Zechbetrug zum Nachteil der dortigen Gastronomen. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat eine 38-jährige Frau das Restaurant und konsumierte dort diverse Speisen und Getränke. Im Anschluss wollte sich die Dame der Rechnungsbegleichung entziehen, was den Mitarbeitern des Restaurants jedoch auffiel. Die im Anschluss hinzugerufene Polizei konnte feststellen, dass die Dame bereits bei zwei weiteren Restaurants in Altenkirchen gleichgelagert in Erscheinung getreten ist. Gegen die 38-Jährige wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

