Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Asbach (ots)

Am Freitag, 12.12.2025 wurde im Zeitraum von 04:30 Uhr bis 12:45 Uhr ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der "Kamillusklinik" in Asbach geparkter PKW BMW 430i vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise auf den Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell