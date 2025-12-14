Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Dierdorfer Straße
Neuwied (ots)
Im Zeitraum 12.12.2025, 20:00 Uhr - 13.12.2025, 12:24 Uhr parkte ein blauer Audi in der Dierdorfer Straße in NR-Heddesdorf vor dem dortigen Blumengeschäft. Hierbei wurde der PKW durch ein anderes Fahrzeug erheblich im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher oder das verursachende Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-878100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell