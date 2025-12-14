POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Dierdorfer Straße

Neuwied (ots) - Am 12.12.2025 gegen 07:52 Uhr kam es auf der L258 an der Auffahrt zur B256 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 18-jährige Fahrerin eines dunklen BMW beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden LKW mit Pritsche. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß. Durch den Aufprall wurde die 18-jährige Fahrerin und der 29-jährige Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen leicht im Gesicht bzw. an der Hand ...

mehr