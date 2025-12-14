Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt in der Konrad-Adenauer-Straße
Neuwied (ots)
Am 14.12.2025 gegen 01:48 Ihr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Konrad-Adenauer-Straße in Neuwied, beim Fahrer eines blauen Renault Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Gegen den 40-jährigen Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und der Schlüssel sichergestellt.
