Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

Straßenhaus (ots)

Am 13.12.2025 kam es zwischen 15:00 - 17:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Straßenhaus im Bereich der Eichenstraße. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln der Terrassentür in das Wohnhaus, welches anschließend durchwühlt wurde. Entwendet wurde nach erster Schätzung Bargeld und Schmuck.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu der verdächtigen Person oder genutzten Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

