PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW-Diebstahl in Altenkirchen - Zeugen gesucht

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, den 13.12.2025, gegen 02:33 Uhr, kam es bei einem Autohaus in der Kölner Straße in Altenkirchen zu einer Komplettentwendung eines hochwertigen Fahrzeugs der Marke Alfa Romeo ohne Kennzeichen. Die unbekannten Täter verließen den Tatort über die Rudolf-Diesel-Straße.

Zeugen der Tat werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder anderen genutzten Fahrzeugen der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aktenkirchen

Telefon: 02681-9460
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 13:03

    POL-PDNR: Taschendiebstahl auf Parkplatzgelände

    Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am Freitag, den 12.12.2025 wurde der 61-jährige Geschädigte gegen 20:30 Uhr durch den bislang unbekannten, männlichen Tatverdächtigen auf dem Parkplatzgelände des Westerwaldparks in Oberhonnefeld-Gierend angerempelt und kurzzeitig in ein Gespräch verwickelt. Kurz darauf stellte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse fest. Der Tatverdächtige wurde als ca. 165cm groß, mit Bart, ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 00:08

    POL-PDNR: Unfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L255

    Asbach (ots) - Am Freitag, den 12.12.2025, befuhr ein Linienbus gegen 16:25 Uhr die L255 aus Neustadt / Wied kommend in Fahrtrichtung Asbach. Auf Höhe der Ortslage Oberplag verstieß ein weißer Kastenwagen gegen das Rechtsfahrgebot wobei es zu Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel kam. Obwohl hierbei Sachschaden entstand, entfernte sich die bislang unbekannte Person mit dem Mercedes von der Unfallstelle, ohne ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 14:59

    POL-PDNR: Einbrüche in Firmengebäude und Arztpraxen

    Asbach (ots) - In der Nacht vom 11.12.2025, 18:30 Uhr, auf den 12.12.2025, 07:30 Uhr, kam es zu mehreren Einbrüchen/Einbruchsversuchen in Firmengebäude und Arztpraxen entlang der Honnefer Straße/Hauptstraße in Asbach. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln von Türen Zugang zu den jeweiligen Objekten. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren