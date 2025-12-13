Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: PKW-Diebstahl in Altenkirchen - Zeugen gesucht
Altenkirchen (ots)
Am Samstag, den 13.12.2025, gegen 02:33 Uhr, kam es bei einem Autohaus in der Kölner Straße in Altenkirchen zu einer Komplettentwendung eines hochwertigen Fahrzeugs der Marke Alfa Romeo ohne Kennzeichen. Die unbekannten Täter verließen den Tatort über die Rudolf-Diesel-Straße.
Zeugen der Tat werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder anderen genutzten Fahrzeugen der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aktenkirchen
Telefon: 02681-9460
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell