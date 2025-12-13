PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L255

Asbach (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025, befuhr ein Linienbus gegen 16:25 Uhr die L255 aus Neustadt / Wied kommend in Fahrtrichtung Asbach. Auf Höhe der Ortslage Oberplag verstieß ein weißer Kastenwagen gegen das Rechtsfahrgebot wobei es zu Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel kam. Obwohl hierbei Sachschaden entstand, entfernte sich die bislang unbekannte Person mit dem Mercedes von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen
Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520
oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

