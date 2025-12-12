PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche in Firmengebäude und Arztpraxen

Asbach (ots)

In der Nacht vom 11.12.2025, 18:30 Uhr, auf den 12.12.2025, 07:30 Uhr, kam es zu mehreren Einbrüchen/Einbruchsversuchen in Firmengebäude und Arztpraxen entlang der Honnefer Straße/Hauptstraße in Asbach. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln von Türen Zugang zu den jeweiligen Objekten. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

