Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dienststellenübergreifende Kontrollaktion deckt zahlreiche Verstöße auf

Wissen (ots)

Am Abend des 11.12.2025 richteten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Betzdorf, Hachenburg und Altenkirchen sowie der Polizeiwache Wissen unter Federführung der PI Betzdorf im Bereich des Regiobahnhofs an der B 62 eine mehrstündige Kontrollstelle ein. Hierbei wurden mehrere Dutzend Fahrzeug und knapp 100 Personen überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass eine Person nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ein weiterer 31-jähriger Mercedes-Fahrer stand mit gut 1,2 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Im wurde in dem gegen ihn eingeleiteten Strafverfahren eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus mussten Insgesamt drei Fahrzeugführer wegen vorangegangenen Cannabis-Konsums eine Blutprobe abgeben. Diese erwarten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren. Nicht zuletzt wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt. Wegen geringfügigerer Verstöße wurden weiteren mehrere Verwarnungen ausgesprochen und Mängelberichte für die Zulassungsstellen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

