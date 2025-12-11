Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger in 57537 Wissen - Fahrerbeschreibung flüchtiger Autofahrer

Neuwied (ots)

Gemäß Zeugenangaben kann der Fahrer des flüchtigen Fahrzeuges (silbergrauer PKW Daihatsu mit AK- Kennzeichen) wie folgt beschrieben werden: - männlich, - Mitte 50 - 60 Jahre alt, - aschblonde (oder graue) längere leicht gelockte Haare.

Weiterhin sind ein weißer Transporter mit Rot Kreuz Aufdruck sowie ein dunkelgrüner Jeep an der Unfallstelle gesehen worden. Möglicherweise können die Insassen dieser Fahrzeuge Angaben zum Unfallhergang bzw. zu dem flüchtigen Autofahrer machen. Sie werden daher gebeten, sich mit der Polizei Wissen in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Wissen ist unter der Telefonnummer: 02742 935 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell