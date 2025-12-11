Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrraddiebstahl
Obererbach (Westerwald) (ots)
Am Mittwoch, 10.12.2025, kam es zwischen 16.50 Uhr und 18.00 Uhr in Obererbach (Westerwald) zu einem Fahrraddiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter ein, im Wald abgestelltes, grünes E-Bike der Marke Prophete Dice. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
