POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Mammelzen (ots) - Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 13.45 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Mammelzen, Siegener Straße, durch. Hierbei konnte eine 32-jährige Pkw-Fahrerin festgestellt werden, bei der der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass für das benutzte Fahrzeug kein ...

