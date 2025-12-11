PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln u.a.

Mammelzen (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 13.45 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Mammelzen, Siegener Straße, durch. Hierbei konnte eine 32-jährige Pkw-Fahrerin festgestellt werden, bei der der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass für das benutzte Fahrzeug kein Haftpflichtversicherungsvertrag vorlag. Zudem bestanden für die Fahrerin zwei Haftbefehle. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Weiterhin erfolgte die Einleitung entsprechender Straf- und Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

