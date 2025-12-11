PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Fahren unter Einwirkung von Betäubungsmitteln

Hamm (Sieg) (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 12.20 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hamm (Sieg), Martin-Luther-Straße, eine Pkw-Fahrerin feststellen, bei der der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen die 30-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

