POL-PDNR: Fahren unter Einwirkung von Betäubungsmitteln

Kirchen (Sieg) (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am 10.12.2025 gegen kurz nach 21 Uhr einen sehr unsicher geführten PKW Audi mit SI-Kennzeichen, welcher auf der B 62 im Bereich Kirchen unterwegs war, und plötzlich einfach am Fahrbahnrand angehalten habe. Bei dem Anrufer ergaben sich dabei bereits Hinweise auf eine starke Beeinflussung des Audi-Fahrers, welche er der Polizei mitteilte. Die alarmierten ...

