PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Waffengesetz

Betzdorf (ots)

Im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen in der Betzdorfer Innenstadt, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf am 10.12.2025 gegen 20 Uhr u.a. eine 21-jährige aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Bei ihr konnte ein dem Mitführverbot unterliegendes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die Junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Kontrollen einer Vielzahl weiterer Personen verliefen beanstandungslos.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 07:55

    POL-PDNR: Alkoholisierter Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Kirchen (Sieg) (ots) - Ein 47-jähriger Motorrollerfahrer befuhr am 10.12.2025 gegen 19:30 Uhr die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Abbiegen in die Hauptstraße stürzte er, und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief mit über 1,2 Promille deutlich ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:57

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Windhagen (ots) - Am 10.12.2025, zwischen 12:15 Uhr und 14:05 Uhr, kam es in der Ortslage Windhagen in der Straße "Am Sportpark" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:48

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Verkehrsunfallflucht

    Dierdorf (ots) - Am 10.12.2025, um 10:30 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Dierdorf in der Neuwieder Straßer ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad die Neuwieder Straße in Fahrtrichtung Marienhausen. An der Einmündung zur Hauptstraße wurde dem Geschädigten durch einen PKW-Fahrer, der von der Hauptstraße auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren